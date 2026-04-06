Прохазка: Анкалаеву снова нужно доказывать, что он способен стать лучшим в мире

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка высказался о другом экс-обладателе титула, россиянине Магомеде Анкалаеве.

«Я считаю, что после своего последнего боя Анкалаев снова должен доказывать, что способен стать лучшим в мире. А не просто получать шанс», — приводит слова Прохазки издание New York Post.

Напомним, 12 апреля на турнире UFC 327 в Майами (США) Прохазка сразится за вакантный титул в полутяжёлом весе с новозеландцем Карлосом Ульбергом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

