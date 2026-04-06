Сын Виталия Кличко набрал первое очко в составе баскетбольного клуба «Монако»

Максим Кличко, сын бывшего чемпиона мира по боксу, а ныне мэра Киева украинца Виталия Кличко, набрал первое очко в составе баскетбольного клуба «Монако».

В матче французского национального чемпионата с «Дижоном» (108:95) украинский центровой, вышедший на площадку в конце третьей четверти, набрал одно очко, реализовав штрафной бросок.

Максиму Кличко 21 год. Украинец начал заниматься баскетболом в 2021 году. Дебютировал за «Монако» весной 2026-го. На данный момент на его счету две игры во французском клубе.

Ранее игрок «Монако» разбил лицо сопернику ударом кулака во встрече чемпионата Франции.

