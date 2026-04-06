Субханкулов дал прогноз на бой Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова

Российский боксёр профессионал Артур Субханкулов высказался о предстоящем поединке в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и соотечественником Арсланбеком Махмудовым, который состоится 11 апреля в Лондоне (Англия).

«Если честно, не вижу каких-то шансов у Махмудова против Фьюри. Да, Махмудов физически силён и обладает внушительными антропометрическими данными. Хотя и Фьюри немаленький. Повторюсь, не вижу, в чём могут быть шансы Махмудова в бою с Фьюри», — сказал Субханкулов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Арсланбек Махмудов обратился к Тайсону Фьюри перед боем: