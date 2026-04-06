Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян ответил, кто победил бы в его бою с Хабибом Нурмагомедовым

Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян ответил на вопрос, кто победил бы в гипотетическом поединке с бывшим чемпионом дивизиона Хабибом Нурмагомедовым.

«Кто бы выиграл? Я. Как бы я одолел его? Скорее всего, решением. Какое моё главное преимущество? Мои навыки. Я универсальный боец, более универсальный, чем он», — приводит слова Царукяна блогер Навид Юсуфи в соцсетях.

Арман Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера.

Материалы по теме
Арман Царукян заявил, что Ислам Махачев в прайме сильнее Хабиба Нурмагомедова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android