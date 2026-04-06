«Уверен, мы не получили визу из-за политики». Россиянин Шаблий — о снятии с боя в Испании

Бывший претендент на титул PFL в лёгком весе россиянин Александр Шаблий предположил, почему власти Испании отказали ему в визе, из-за чего он вынужден был сняться с боя против испанца Акойдана Дуке, который был запланирован на 20 марта на турнир PFL в Мадриде.

«У нас в качестве официальной причины отказа в визе был указан пункт, что мы не подтвердили законность своего пребывания на территории Испании. Но как мы могли её не подтвердить, если организация, когда делает бои, предоставляет все нужные документы и приглашения. Я уверен, что мы не получили визы по политическим обстоятельствам», – сказал Шаблий в интервью на YouTube-канале Камила Гаджиева.