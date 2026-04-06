Мовсар Евлоев сообщил, что начал подготовку к бою за титул UFC против Волкановски

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев сообщил, что начал подготовку к бою против чемпиона UFC в категории до 66 кг австралийца македонского происхождения Александра Волкановски.

«Сейчас у меня промежуточный этап, восстановление после поединка. Мне посчастливилось пару дней провести на родине, а завтра я уже вылетаю обратно – буду готовиться к бою за титул. Вроде бы всё предполагает, что я наконец-то буду драться следующим за титул. Это очень важный этап в моей карьере, и я хочу максимально сделать так, чтобы потом не жалеть ни о чём. Целиком и полностью погружён в процесс. Если подходить к этому таким образом – всё окупится. Я свято в это верю», — сказал Евлоев на пресс-конференции в Ингушетии.

Напомним, в своём профессиональном рекорде в ММА Мовсар имеет 20 побед, из которых 10 были одержаны в рамках UFC, и ни одного поражения.

Хватит обесценивать Евлоева. Он заслужил гораздо большего признания
