Иржи Прохазка объяснил, почему предпочитает проводить тренировки в экстремальных условиях

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка рассказал, что страх играет роль в том, почему он выходит за рамки обычного в вопросах тренировок.

«Страх. Я ненавижу страх. Нет, я не ненавижу страх. Я хочу настолько глубоко погрузиться в контакт со своим страхом, чтобы увидеть его насквозь, потому что он просто сотрясает разум и обращается к вам с вопросом: «Ты в этом уверен?» И я ненавижу такие вопросы, которые задаю себе. Вот почему я делаю всё это и пытаюсь с каждым днём становиться немного ближе к спокойствию разума. Чтобы увидеть всё до конца», — приводит слова Прохазки портал BJ Penn.