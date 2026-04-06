Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол ответил, кого считает самыми сложными соперниками в карьере.

«Канело и Бетербиев», — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Григория Дрозда.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.