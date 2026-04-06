«Вырос на его боях. Он вдохновлял меня своими победами». Бивол — о Головкине

35-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол выразил уважение экс-чемпиону мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA, IBO в среднем весе (до 72,6 кг) казаху Геннадию Головкину.

«Большое у меня уважение к Геннадию. Я, по сути, частично вырос на его боях тоже. В строительстве своей спортивной карьеры тоже как пример брал Геннадия Головкина часто — боксёры с постсоветского пространства тоже могут быть звёздами где-то там. Он вдохновлял меня своими победами, боями, характером, своим поведением», — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Григория Дрозда.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.