«Грандиозный поединок». Промоутер Джошуа — о возможном бое Энтони с Уайлдером

Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, оценил потенциальный бой своего подопечного с 39-летним бывшим чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе американцем Деонтеем Уайлдером.

«Уайлдер сказал [Энтони, уходя с ринга]: «Давай сделаем это». Эй Джей просто смотрел на него ледяным взглядом. Но он мог бы с ним подраться, без проблем. И [в бою с Чисорой] Деонтей выглядел лучше. Послушайте, Чисора — это непростой соперник. Он крепкий орешек. Его не так-то просто победить. И Уайлдер впечатлил меня больше, чем я ожидал. А поединок Деонтея с Джошуа будет грандиозным», — сказал Хирн в интервью на YouTube-канале Fight Hub TV.