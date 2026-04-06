Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Азамат Мурзаканов: 12 апреля Пауло Коста умрёт. Я добьюсь справедливости для всей Бразилии

Комментарии

Непобеждённый шестой номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Азамат Мурзаканов высказался насчёт предстоящего поединка против бывшего претендента на чемпионский титул UFC в среднем весе бразильца Пауло Косты. Их бой станет соглавным событием турнира UFC 327, который пройдёт в Майами (штат Флорида, США).

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Азамат Мурзаканов — Пауло Коста
12 апреля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Азамат Мурзаканов
Не началось
Пауло Коста

«12 апреля Пауло Коста умрёт. Я добьюсь справедливости для всей Бразилии», — написал Мурзаканов на своей странице в социальной сети Х.

Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения. В последнем бою Азамат победил техническим нокаутом в первом раунде австрийского бойца Александара Ракича.

Материалы по теме
UFC 327: титульник с безумным Прохазкой, Азамат Мурзаканов в соглавном бою. LIVE
Live
UFC 327: титульник с безумным Прохазкой, Азамат Мурзаканов в соглавном бою. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android