Азамат Мурзаканов: 12 апреля Пауло Коста умрёт. Я добьюсь справедливости для всей Бразилии

Непобеждённый шестой номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Азамат Мурзаканов высказался насчёт предстоящего поединка против бывшего претендента на чемпионский титул UFC в среднем весе бразильца Пауло Косты. Их бой станет соглавным событием турнира UFC 327, который пройдёт в Майами (штат Флорида, США).

«12 апреля Пауло Коста умрёт. Я добьюсь справедливости для всей Бразилии», — написал Мурзаканов на своей странице в социальной сети Х.

Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения. В последнем бою Азамат победил техническим нокаутом в первом раунде австрийского бойца Александара Ракича.