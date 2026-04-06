«Болты прирастают, кулачки чешутся уже». Пётр Ян — о своём здоровье после операции

33-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян рассказал о своём состоянии после установки штифтов в позвоночник.

«Болты прирастают, кулачки чешутся уже», — написал боец на своей странице в социальной сети.

Пётр дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2014 году. В своём рекорде россиянин имеет 20 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений.

В своём последнем поединке, который состоялся 6 декабря и возглавил турнир UFC 323 в Лас-Вегасе (США), Пётр разделил октагон с грузином Мерабом Двалишвили. Для бойцов это был реванш. Ян одержал победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

