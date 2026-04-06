«Не зацикливаюсь на этом и не таю обиды на него». Прохазка — о противостоянии с Перейрой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка поделился мнением насчёт противостояния с экс-обладателем титулов UFC в категории до 84 кг и до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«Я не требую [от матчмейкеров], чтобы дали мне Алекса. Не зацикливаюсь на этом [противостоянии]. Я не из тех, кто таит обиду. Каждое падение укрепляет твой разум и дух», — приводит слова Прохазки аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

В профессиональном рекорде у Прохазки 32 победы, из которых 31 была одержана досрочно, пять поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года. В данный момент чех идёт на серии из двух побед.