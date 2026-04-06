«Легко возьмёт верх». Экс-чемпион UFC назвал победителя в возможном бою Джонс — Нганну

Бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси назвал победителя в возможном противостоянии между американцем Джоном Джонсом и камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Джонс легко возьмёт верх. Мне даже не кажется, что это будет бой», — приводит слова дю Плесси аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

В последнем поединке, который состоялся 19 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире PFL Super Fights, Нганну разделил клетку с представителем Бразилии Ренаном Феррейрой. Бой завершился победой камерунского атлета техническим нокаутом в первом раунде. Фрэнсису 39 лет. В своём рекорде Хищник имеет 18 побед, из которых 17 были одержаны досрочно, и три поражения. Идёт на серии из семи побед в смешанных единоборствах.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

