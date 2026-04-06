Хабиб встретился с футболистами «Реала» Александер-Арнольдом и Вальверде

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с футболистами мадридского футбольного клуба «Реал» англичанином Трентом Александер-Арнольдом и уругвайцем Федерико Вальверде.

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.