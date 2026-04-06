Дмитрий Бивол поделился впечатлениями об опыте использования ИИ к бою против Бетербиева

35-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал о впечатлениях от работы с искусственным интеллектом в подготовке к первому поединку против соотечественника Артура Бетербиева.

«Перед первым боем с Бетербиевым к нам приезжали ребята, компания Box Raw. У них есть проект по ИИ, который они пока только обучают, и сделали такую штуку — они загрузили туда все бои Бетербиева, все бои мои, и этот ИИ проанализировал плюсы его, выделил их нарезками, мы их посмотрели. Где у него сильные стороны, где слабые. Потом вырезал мои. Потом свёл это и сделал рекомендации, что мне нужно делать, чего избегать. Я даже удивился. В итоге попали всё. Абсолютно всё попали. Хотя такую информацию мы и сами с Геннадием Юрьевичем знали.

Эти же ребята с ИИ — они вообще одеждой занимаются, не разбираются в боксе до таких мелочей. Потом они отсняли спарринг мой, и ИИ его проанализировал. Он пока не может проанализировать выносливость, однако технико-тактические моменты он чётко попал. А на второй бой мы так ушли в себя и свою тактику, не пользовались этой историей. Но они сами для себя потом сделали анализ, и у них опять всё совпало по второму бою», — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Григория Дрозда.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.