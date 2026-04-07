«Будто бил в бетон». Бивол — о самом крепком подбородке у соперников

35-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол раскрыл, у кого из соперников был самый крепкий подбородок.

«Бетербиев. Я попадал хорошие удары, бывало. Но как будто в бетон [бил]», — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Григория Дрозда.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.