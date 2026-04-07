Непобеждённый чемпион UFC Топурия подробно рассказал о срыве боя против Ислама Махачева

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия высказался насчёт срыва боя против чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, который должен был пройти на турнире UFC в Белом доме.

— Я хочу спросить тебя об Исламе. Ты лёг спать...

— Зная, что мне предстоит бой против Махачева. Этот бой был очень-очень близок к тому, чтобы состояться. Я думал об этом. За несколько часов до объявления карда турнира UFC в Белом доме я знал, что буду сражаться с Исламом и это анонсируют. Однако за пару часов мне позвонили и сказали, что Махачев травмирован и моим соперником будет Джастин.

— Но проснулся уже с Гэтжи в качестве соперника.

— Я не сам проснулся — меня разбудили звонки с сообщениями о предстоящем поединке с Джастином.

— Ты был разочарован тем, что бой будет не против Ислама?

— Я же говорил, что не вкладываю чувства и эмоции в то, что мне неподвластно, верно? Если бы это зависело от меня и было связано с какой-то моей ошибкой, я бы, возможно, забеспокоился… но раз уж это не в моей власти, что я могу поделать?

— Как думаешь, почему Ислам не согласился подраться с тобой?

— Не знаю, странные люди… Не могу сказать, — приводит слова Топурии издание Marca.