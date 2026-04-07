Чимаев: наследие не прокормит мою семью — я в UFC ради чека

Чимаев: наследие не прокормит мою семью — я в UFC ради чека
Непобеждённый 31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал о своём отношении к наследию в ММА.

«Наследие не прокормит мою семью — я здесь ради чека. Никакого наследия, я никогда особо об этом не думаю. Оно придёт само собой», — приводит слова Чимаева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Хамзат Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

