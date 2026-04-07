Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Отправлю спать Джастина в первом раунде». Илия Топурия — о бое с Гэтжи

Комментарии

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия высказался насчёт предстоящего поединка против временного чемпиона UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гэтжи. Их бой станет главным событием турнира UFC в Белом доме, который пройдёт 14 июня в Вашингтоне.

«Помню, когда я перешёл из полулёгкого веса в лёгкую категорию. Все говорили, что я мелкий, меня быстро уделают и нокаутируют… Потом я перешёл в лёгкий вес и нокаутировал Чарльза, а теперь в UFC анонсировали бой против Джастина Гэтжи. Будто он дерётся с кем-то, кто, ну не знаю, никогда ничего не добивался, и его слишком сильно недооценивают. Судя по стилю боя Джастина, скорее всего, я отправлю спать его в первом раунде», — приводит слова Топурии издание Marca.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android