«Не моргай, потому что всё будет быстро». Илия Топурия оставил послание Трампу

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия оставил послание президенту США Дональду Трампу, который будет присутствовать на турнире UFC в Белом доме, где Матадор будет драться с временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гэтжи.

«Не моргай и приди с аккуратно уложенными волосами… потому что всё будет быстро», — приводит слова Топурии издание Marca.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.