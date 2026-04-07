«Посмотрите на Хабиба, на Чимаева». Джейк Пол раскритиковал главу UFC

Блогер и боксёр Джейк Пол раскритиковал главу UFC Дану Уайта.

«Уайт недостаточно умён. Просто посмотрите, что он делает! Вы не включаете Джона Джонса в кард на Белом доме? Почему вы не хотите заплатить Джону Джонсу? Они стали жадными и забыли о своих принципах как компания.

«Этот спорт умирает, потому что лучшие бойцы становятся борцами и просто удерживают соперников. Посмотрите на Хабиба Нурмагомедова, Хамзата Чимаева. Скучно! Никто не хочет это смотреть…», — приводит слова Пола BJ Penn.

Напомним, турнир UFC в Белом доме планируется провести 14 июня на территории официальной резиденции президента США.