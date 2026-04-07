«Огромная ошибка». Джейк Пол – о предстоящем бое между Гэтжи и Топурией в Белом доме

Блогер и боксёр Джейк Пол раскритиковал идею провести бой между действующим обладателем титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи на турнире в Белом доме. Их бой станет главным событием турнира, который пройдёт 14 июня в Вашингтоне.

«Во-первых, Джастин Гэтжи проиграет Илие Топурии на этом турнире. То есть у вас испанец победит белого американца на патриотичном карде Белого дома? Огромная ошибка», — приводит слова Пола BJ Penn.

Напомним, турнир UFC в Белом доме планируется провести 14 июня на территории официальной резиденции президента США. Он будет проведён в честь 250-летия независимости США. Кроме того, 14 июня свой день рождения отметит действующий президент США Дональд Трамп.