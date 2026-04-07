Махачев ответил на обвинения Топурии в срыве с боя с ним в Белом доме, раскрыв подробности

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев ответил на обвинения испано-грузина Илии Топурии в снятии с боя с ним на турнире в Белом Доме.

«Мне надоело слушать придуманные истории от Топурии и его команды. Мне позвонили, и я согласился на бой в Белом доме. На следующий день мне сообщили, что он запросил нереалистичный гонорар. UFC отказалась, и он снялся с поединка. Вот и всё, ничего больше. Даже его менеджер это подтвердил. Илия, хватит говорить. Каждое твоё интервью — это новая версия истории. Ты снялся с боя, и ты это знаешь», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.

В недавном интервью Топурия сообщил, что Махачев отказался драться с ним из-за травмы.

