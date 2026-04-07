Россиянин Силягин и кубинец Иглесиас провели дуэль взглядов перед боем за мировой титул

Непобеждённый российский боксёр Павел Силягин и его соперник кубинец Ослейс Иглесиас провели дуэль взглядов перед боем за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе (до 76,2 кг), который состоится 9 апреля в Монреале (Канада).

Фото: Eye of the Tiger

Павлу Силягину 32 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. Всего на его счету 16 побед (семь – нокаутом), ни одного поражения и одна ничья.

Ослейсу Иглесиасу 28 лет. Кубинец дебютировал на профессиональном ринге в 2019 году. Всего на его счету 14 побед (13 – нокаутом) и ни одного поражения.

