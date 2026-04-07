Субханкулов: Силягин подготовил сюрпризы, желаю ему привезти в Россию пояс IBF
Российский боксёр-профессионал Артур Субханкулов высказался о предстоящем поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе (до 76,2 кг) между соотечественником Павлом Силягиным и кубинцем Ослейсом Иглесиасом, который состоится 9 апреля в Монреале (Канада).
Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Ослейс Иглесиас — Павел Силягин
10 апреля 2026, пятница. 01:00 МСК
Ослейс Иглесиас
Не началось
Павел Силягин
«Думаю, Паша уже подготовил для Иглесиаса сюрпризы, кубинцу в этом бою точно не будет легко. Желаю Паше победы в этом поединке. Желаю ему проявить себя наилучшем образом и привезти в Россию пояс IBF. Пашка — хороший парень. Мы с ним долгое время были в сборной, хорошо с ним общаемся. Всей душой буду болеть за Силягина», — сказал Субханкулов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
