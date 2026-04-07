Кравцов: у Махмудова есть шансы победить Фьюри, он не уступает в скорости

Председатель тренерского совета Федерации бокса России (ФБР) Эдуард Кравцов высказался о предстоящем поединке в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и россиянином Арсланбеком Махмудовым, который состоится 11 апреля в Лондоне (Англия).

«Когда-то нам доводилось работать вместе в одной команде «Динамо» Москва. Он выступал в проекте WSB, мы сотрудничали с ним. В любом случае у Арсланбека есть шансы на победу. Знаю, он провел хороший тренировочный лагерь. В габаритах не уступает Тайсону Фьюри. В скорости, думаю, тоже. Нужно же ещё понимать, в каком состоянии будет Тайсон Фьюри. Это немаловажно. Будет очень интересно посмотреть, но что-то спрогнозировать, честно говоря, мне тяжело», — сказал Кравцов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.