Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Прогноз на бой Тайсон Фьюри-Арсланбек Махмудов, кто победит

Кравцов: у Махмудова есть шансы победить Фьюри, он не уступает в скорости
Председатель тренерского совета Федерации бокса России (ФБР) Эдуард Кравцов высказался о предстоящем поединке в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и россиянином Арсланбеком Махмудовым, который состоится 11 апреля в Лондоне (Англия).

Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов
12 апреля 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Тайсон Фьюри
Арсланбек Махмудов

«Когда-то нам доводилось работать вместе в одной команде «Динамо» Москва. Он выступал в проекте WSB, мы сотрудничали с ним. В любом случае у Арсланбека есть шансы на победу. Знаю, он провел хороший тренировочный лагерь. В габаритах не уступает Тайсону Фьюри. В скорости, думаю, тоже. Нужно же ещё понимать, в каком состоянии будет Тайсон Фьюри. Это немаловажно. Будет очень интересно посмотреть, но что-то спрогнозировать, честно говоря, мне тяжело», — сказал Кравцов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Фьюри vs Махмудов: новое возвращение Цыганского короля. Как он себя покажет? LIVE
