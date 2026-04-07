Чимаев: у меня долгие простои? Мне плевать, я зарабатываю миллионы

Действующий чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев ответил на критику редких выступлений.

«Люди говорят, что у меня долгие простои, что я неактивен? Мне плевать. Я зарабатываю миллионы. Люди лишь говорят и ничего не делают. У меня нет времени на то, чтобы говорить о них. Я доволен деньгами, которые UFC мне платит. Живу мечтой. Вне боёв зарабатываю ещё больше, потому что я сделал себе имя. Хамзат Чимаев. Куда бы я ни пошёл, люди хотят вкладывать в меня деньги и хотят вести бизнес со мной», — сказал Чимаев в подкасте Beyond the Win.

