«Известность — палка о двух концах». Джонс высказался о дорожном инциденте с его участием

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс прокомментировал дорожный инцидент со своим участием.
Напомним, ранее Сети появилось видео, автор которого заявил, что Джонс несколько раз подрезал его машину, а после попытался разобраться с ним на парковке.
«Клянусь, известность — это палка о двух концах. Я могу прилететь в любую страну мира и получить невероятную любовь и гостеприимство, но стоит мне показать средний палец обнаглевшему уличному гонщику — это мгновенно становится национальной новостью», — написал Джонс в социальных сетях X (ранее Twitter).
