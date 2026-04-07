«Совершил ошибку в тактике». Альберт Туменов объяснил поражение от Гасанова

Бывший чемпион ACA в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Альберт Туменов высказался о поражении в поединке с соотечественником Магомедрасулом Гасановым, состоявшемся в феврале на турнире ACA 200. Напомним, Гасанов победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов.

«Понимал, что Гасанов будет переводить, но знал, что смогу вставать. Так и получилось. Но я совершил ошибку в тактике: когда вставал, пытался сразу его ударить, а он снова падал в ноги. Надо было убегать, разрывать дистанцию, а я оставался на месте. Неправильно действовал», — приводит слова Туменова издание MMA.Metaratings.ru.