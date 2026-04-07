Чимаев — о современных бойцах: мы очень далеки от Майка Тайсона и Мохаммеда Али

Действующий чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев считает, что среди современных бойцов нет тех, кто бы мог встать в один ряд с Майком Тайсоном и Мухаммедом Али.

«Нынешние ребята пока не достигли такого уровня. Ни я, ни остальные. Мы очень далеки от Джона Джонса, Мохаммеда Али, Майка Тайсона и Бувайсара Сайтиева. Нужно добиться определённых вещей, чтобы стать как они», — сказал Чимаев в подкасте Beyond the Win.

Напомним, 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США) Чимаев проведёт защиту против бывшего обладателя титула американца Шона Стрикленда.

