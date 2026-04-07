«Такие вещи мотивируют». Чимаев рассказал, как занимается благотворительностью

Действующий чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев рассказал, как занимается благотворительностью.

«Хватает ли мне денег? Для меня, для моей семьи уже достаточно давно. Но я дерусь не только ради себя. Люди говорят, что я люблю деньги. Конечно, но деньги дают мне возможность помогать людям.

Я построил зал для детей в своей деревне. Потратил $ 600-700 тысяч, что-то около того… В моей деревне есть люди, которые могут позвонить, если кто-то заболел, я помогу. Такие вещи мотивируют меня. В мире происходят плохие вещи, но ты можешь проявить участие и кому-то помочь», — сказал Чимаев в подкасте Beyond the Win.