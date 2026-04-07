Давид Суров и Алексей Егоров проведут бои 1 мая в Калининграде

1 мая в Калининграде состоится матчевая встреча «Битва тяжеловесов» между сборными России и мира. Противостояние пройдёт по правилам профессионального бокса и будет состоять из пяти поединков.

В главном бою чемпион мира среди любителей Давид Суров встретится с Кевином Мартинесом.

В соглавном событии Алексей Егоров проведёт бой с непобеждённым французом Сейди Коупом.

Полностью кард матчевой встречи «Битва тяжеловесов» между сборными России и мира выглядит следующим образом:

4 раунда: Евгений Земляков (1-0, Россия) – Соломон Адебайо (15-0, КО 14, Нигерия);
4 раунда: Владислав Вишев (7-3, КО 2, Россия) – Мухаммад Абдуллаев (Азербайджан);
6 раундов: Андрей Стоцкий (6-0-1, КО 4, Россия) — Халимжон Мамасолиев (7-0, КО 7, Узбекистан);
4 раунда: Алексей Егоров (13-3, КО 9, Россия) — Сейди Коуп (13-0, КО 8, Франция);
6 раундов: Давид Суров (1-0, КО 1, Россия) — Кевин Мартинес (14-1, КО 10, Мексика).

Материалы по теме
Стал известен полный кард турнира «IBA.PRO 16» в Серпухове
