Боец Мясников прокомментировал заявление Царукяна, что тот победил бы Хабиба Нурмагомедова

Российский боец Валерий Мясников прокомментировал высказывание соотечественника Армана Царукяна, заявившего, что он победил бы Хабиба Нурмагомедова в потенциальном бою.

«Сейчас эти разговоры — чистая абстракция. Нет ничего удивительного, что Арман так сказал. Он считает себя лучшим и не собирается говорить, что проиграет. Но бой уже невозможен, поэтому и обсуждать это не имеет особого смысла. Просто подобные высказывания всегда вызывают эмоциональный отклик у аудитории. Но никаких реальных оценок этому давать нельзя», — сказал Мясников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.