Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дю Плесси — о поражении от Чимаева: не было ощущения, что мы дерёмся

Дю Плесси — о поражении от Чимаева: не было ощущения, что мы дерёмся
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси отметил знаковых соперников в карьере.

«Я односторонне проиграл Чимаеву, но у меня даже не было ощущения, что мы дерёмся. Это будто был и не бой. Адесанья был самым техничным моим соперником, потрясающая стойка, потрясающая техника. Самыми стойкими соперниками были Брэд Таварес и Шон Стрикленд. Эти парни раз за разом принимали удары, но продолжали оставаться на ногах», — сказал дю Плесси в подкасте Fight Forecast.

Напомним, 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США) Чимаев проведёт защиту против бывшего обладателя титула американца Шона Стрикленда.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android