Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Илия Топурия: я исполнил все желания в спорте

Илия Топурия: я исполнил все желания в спорте
Чемпион UFC в двух весовых категориях грузин Илия Топурия признался, что считает свою карьеру состоявшейся со спортивной точки зрения.

«Если говорить о спорте, я чувствую, что исполнил все свои желания: стал чемпионом мира, защитил титул, после чего поднялся в другую весовую категорию и завоевал ещё один пояс. И теперь я окажусь в Белом доме», — приводит слова Топурии издание Marca.

Илии Топурии 29 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг).

