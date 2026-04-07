Илия Топурия: я исполнил все желания в спорте

Чемпион UFC в двух весовых категориях грузин Илия Топурия признался, что считает свою карьеру состоявшейся со спортивной точки зрения.

«Если говорить о спорте, я чувствую, что исполнил все свои желания: стал чемпионом мира, защитил титул, после чего поднялся в другую весовую категорию и завоевал ещё один пояс. И теперь я окажусь в Белом доме», — приводит слова Топурии издание Marca.

Илии Топурии 29 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг).

