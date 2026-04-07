«Инициатор был я». Арсланбек Махмудов — об организации боя с Фьюри

Российский супертяжеловес Арсланбек Махмудов рассказал об организации поединка с бывшим чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 11 апреля в Лондоне (Англия).

«На самом деле, удивлён не был, потому что я сам, можно сказать, инициатор этого боя был я. У нас была переписка с Джошуа… Джошуа и Фьюри договорились о поединке, но прежде планировали провести по одному бою. Можно сказать, разминочному. Говорю Джошуа: «Слушай, давай газ. Сделаем бой». Он мне пообещал, что в этом году подерёмся. Но пошла суета, авария и всё такое…

Говорю своему промоутеру: «Слушай, хорошо, Джошуа съехал. Что там с Фьюри? Он же тоже соперника ищет». А мой промоутер общается с коллегами. Я ему: «Спроси, если Тайсону нужен соперник, я готов». Он мне: «Да-да, хорошая идея. Спрошу». Потом сказал, что они хотят бой. И вот так пошла тема», – сказал Махмудов в интервью Nova Group.