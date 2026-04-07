«Это не бои». Масвидаль раскритиковал выступления Чимаева в UFC

«Это не бои». Масвидаль раскритиковал выступления Чимаева в UFC
Двукратный претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль высказался о действующем обладателе титула в среднем весе (до 84 кг) Хамзате Чимаеве.

«У тебя есть шанс ударить, но ты просто держишь парня на земле, потому что боишься, что он выскользнет. Да, ты лучше в партере, но это не бои. Стрикленд, возможно, станет первым, кто бросит вызов Чимаеву на земле. Даже если Хамзат проведёт тейкдаун, ему придётся сильно постараться, чтобы удержать Шона», – сказал Масвидаль в подкасте Death Row MMA.

Напомним, 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США) Чимаев проведёт защиту против бывшего обладателя титула американца Шона Стрикленда.

Материалы по теме
Чимаев: у меня долгие простои? Мне плевать, я зарабатываю миллионы
