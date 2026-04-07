«Он был невероятным бойцом. Все хотели быть похожими на него». Чимаев — о Джоне Джонсе

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал о своём особенном отношении к легендарному американцу Джону Джонсу.

«Я никогда не был большим фанатом бойцов ММА, но Джон Джонс был невероятным. Все, кто занимался ММА, пытались быть похожими на него», — приводит слова Чимаева аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Хамзат Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.