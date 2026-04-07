Непобеждённый чемпион UFC выразил сомнение в организации боя против Ислама Махачева

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия выразил сомнение в целесообразности организации поединка против чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева.

«Будь я промоутером и ставил бы интересы компании на первое место, то не уверен, что это была бы хорошая идея — ставить нас двоих друг против друга на пике. У нас обоих есть свои фанаты. Если в данном случае убить Ислама, мы фактически убиваем звезду Ближнего Востока», — сказал Топурия в интервью изданию Marca.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.