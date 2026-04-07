Ислам Махачев обвинил Илию Топурию в избегании боя с ним

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев намекнул, что непобеждённый 29-летний чемпион UFC в категории до 70 кг испано-грузин Илия Топурия уклонился от боя с ним, который должен был пройти на турнире UFC в Белом доме.

— Почему ты не можешь просто подраться с Топурией, чтобы заткнуть его?

— Спросите его, почему он не согласился драться со мной в Белом доме, — написал Махачев в ответ фанату на своей странице в социальной сети Х.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.