Джейк Пол: бой с Нейтом Диазом по ММА — это один из главных моих приоритетов

29-летний популярный американский боксёр и блогер Джейк Пол рассказал о высоком желании провести бой с бывшим претендентом на титул UFC в лёгком весе соотечественником Нейтом Диазом по правилам ММА.

«Я хочу провести бой против Нейта по правилам ММА. Это один из главных пунктов в моём списке приоритетов. Это просто вопрос бизнеса. Он, наверное, хочет получить определённую сумму денег, чтобы рискнуть и проиграть в бою со мной. А мне плевать. У меня достаточно денег. У меня есть всё, что нужно. Но я думаю, что это произойдёт. Если он победит [Майка] Перри, то бой между мной и Нейтом, наверное, станет моим главным приоритетом, будет выше, чем поединки против Томми Фьюри, Нганну и KSI», — приводит слова Пола портал BJ Penn.