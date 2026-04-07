Хамзат Чимаев ответил, когда завершит карьеру в ММА

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, объяснил, в каком случае примет решение о завершении карьеры в ММА.

«Останавливаться сейчас рано. Перед моим последним боем некоторые говорили, что после него я закончу карьеру и так далее. Что касается меня, то мне нужно ещё долго работать. Когда я перестану получать удовольствие, тогда и закончу. Но сейчас я счастлив», — приводит слова Чимаева портал Bloody Elbow.

Хамзат Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.