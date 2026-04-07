Чимаев: если меня кто-то толкнёт, то я ударю в ответ в 10 раз жёстче

Чимаев: если меня кто-то толкнёт, то я ударю в ответ в 10 раз жёстче
Непобеждённый 31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал о своих принципах уважительного и неуважительного общения с людьми.

«Если кто-то говорит обо мне что-то плохое, то я скажу в ответ в 10 раз хуже. Если кто-то меня толкнёт, то я ударю в ответ в 10 раз жёстче. Но если кто-то относится ко мне уважительно, то и я буду вести себя уважительно в ответ», — приводит слова Чимаева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Хамзат Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

Материалы по теме
Чимаев возвращается! Дебютная защита — против экс-чемпиона, который ненавидит Хамзата
Чимаев возвращается! Дебютная защита — против экс-чемпиона, который ненавидит Хамзата
