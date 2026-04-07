Чемпион ОИ-2020 проведёт схватку по вольной борьбе с экс-бойцом UFC из Молдавии на RAF 09

Победитель Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а также непобеждённый боец ММА американец Гейбл Стивесон проведёт схватку по вольной борьбе с бывшим бойцом UFC молдаванином Александром Романовым на турнире RAF 09, который пройдёт 30 мая в Далласе (штат Техас, США). Их противостояние станет главным событием ивента. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В дебютном бою по правилам ММА американский атлет столкнулся с соотечественником Брейденом Петерсоном, которого победил техническим нокаутом в первом раунде на турнире LFA 217 в Прайор-Лейке (штат Миннесота, США). К настоящему моменту Гейбл имеет в своём рекорде три победы и ни одного поражения.

Александру 35 лет. В своём профессиональном рекорде в ММА представитель Молдавии имеет 21 победу, из которых 18 были одержаны досрочно, четыре поражения, а один бой был признан несостоявшимся. С 2025 года Романов выступает в PFL.