Джейк Пол: ММА не выдержали проверку временем. Никто не хочет на это смотреть

29-летний популярный американский боксёр и блогер Джейк Пол выразил уверенность в том, что смешанные единоборства уже стремительно теряют популярность.

«Смешанные боевые искусства не выдержали проверку временем, потому что лучшие спортсмены в этом виде спорта становятся борцами. Никто уже не хочет на это смотреть. Так что ММА не выдержали проверку временем. Бокс существует с XVI века, а смешанным единоборствам всего 30 лет, и они теряют популярность», — приводит слова Пола портал Bloody Elbow.

В профессиональном рекорде в боксе американского атлета 12 побед и два поражения. В профи Пол дебютировал в январе 2020 года.