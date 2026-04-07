Арсланбек Махмудов: не знаю, как мне удастся победить Фьюри, но верю, что выиграю этот бой

Действующий обладатель титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянин Арсланбек Махмудов высказался насчёт предстоящего боя против экс-чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британца Тайсона Фьюри. Их поединок состоится 12 апреля в Лондоне.

«Я не знаю, как мне удастся победить [Фьюри], но, конечно, верю, что выиграю этот бой. Этот парень — легенда, один из лучших тяжеловесов в истории. Тайсон Фьюри — это профессор психологии и бокса. Бокс во многом зависит от психологии, и он в этом мастер», — приводит слова Махмудова издание The Guardian.