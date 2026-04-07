Чемпион UFC родом из Чечни направил крупную партию гуманитарной помощи в Дагестан

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, отправил крупную партию гуманитарной помощи в районы Дагестана, наиболее пострадавшие от недавних разрушительных паводков. Об этом сообщает портал «Грозный-Информ».

Согласно имеющейся информации, Чимаев организовал отправку семи фур с продовольствием в бедствующие районы. Общий объём доставленных грузов составил более 100 тонн. В списке распределения помощи значатся следующие объёмы: 60 тонн муки, 41 тонна питьевой воды, 36 тонн макаронных изделий, более 20 тонн сахара, круп, соли и топлёного масла, свыше 1,5 тонны растительного масла, более 10 тонн сока, а также молоко.

Напомним, Хамзат Чимаев родился 1 мая 1994 года в селе Гвардейском (Чечня). С пяти лет начал заниматься борьбой, участвовал в местных турнирах по дзюдо и самбо. А в возрасте 16 лет переехал в Швецию.