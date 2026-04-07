Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион UFC родом из Чечни направил крупную партию гуманитарной помощи в Дагестан

Комментарии

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, отправил крупную партию гуманитарной помощи в районы Дагестана, наиболее пострадавшие от недавних разрушительных паводков. Об этом сообщает портал «Грозный-Информ».

Согласно имеющейся информации, Чимаев организовал отправку семи фур с продовольствием в бедствующие районы. Общий объём доставленных грузов составил более 100 тонн. В списке распределения помощи значатся следующие объёмы: 60 тонн муки, 41 тонна питьевой воды, 36 тонн макаронных изделий, более 20 тонн сахара, круп, соли и топлёного масла, свыше 1,5 тонны растительного масла, более 10 тонн сока, а также молоко.

Напомним, Хамзат Чимаев родился 1 мая 1994 года в селе Гвардейском (Чечня). С пяти лет начал заниматься борьбой, участвовал в местных турнирах по дзюдо и самбо. А в возрасте 16 лет переехал в Швецию.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android