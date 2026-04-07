«Легенда». Игрок ФК «Реал» Гюлер — о Хабибе

21-летний полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» турок Арда Гюлер дал краткую характеристику 37-летнему члену Зала славы UFC, а также бывшему обладателю чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Хабибу Нурмагомедову.

«Легенда», — подписал совместное с Хабибом фото Гюлер, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Гюлера

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.