«Это было ужасно, больше никогда этого не сделаю». Боксёр Махмудов — о схватке с медведем

36-летний действующий обладатель титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянин Арсланбек Махмудов вспомнил о своих впечатлениях от схватки с медведем.

«Готов ли я снова провести схватку с медведем? Нет, нет. Честно говоря, это было ужасно. Один из моих друзей предложил мне [сразиться с медведем]. Он спросил: «Хочешь поэкспериментировать?» Я ответил: «Хорошо, не могу отказаться». Но я больше никогда этого не сделаю. Медведь пытался меня укусить, и хорошо, что этого не произошло», — приводит слова Махмудова портал ESPN.

Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году. Большинство поединков провёл на территории Канады. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, победил единогласным решением британца Дэвида Аллена.

Лев, у которого есть слабости. Как Махмудову побеждать Фьюри?
